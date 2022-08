Reprodução Datafolha: 23% compram soro de leite e sobra de carnes para economizar

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta terça-feira (2) mostra que, com a alta do preço do leite, 23% dos brasileiros substituíram o produto por soro de leite na hora da compra. Um quinto dos entrevistados (20%) também disse ter adquirido sobras de frango, carne ou pele de frango no lugar de mercadorias que ficaram mais caras ou não couberam no orçamento.

Quase dois terços (61%) dos entrevistados também afirmaram ter comprado produtos de marcas mais baratas. Os que adquiriram mercadorias próximas do vencimento foram 29%.

O levantamento entrevistou 2.556 pessoas em 183 cidades de forma presencial na semana passada (em 27 e 28 de julho). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa, contratada pelo jornal Folha de S.Paulo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01192/2022.

A busca por produtos mais baratos é maior entre os que recebem o Auxílio Brasil: 31% compraram sobras de carnes, mesmo número dos que adquiriram soro de leite.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o preço do leite longa vida cresceu 42% de janeiro a junho. Há mercados que vendem o litro acima de R$ 10, enquanto o soro de leite é encontrado na casa dos R$ 5,00.