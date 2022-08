Reprodução/Redes sociais - 01.08.2022 João Paulo Diniz morreu aos 58 anos

Faleceu na noite deste domingo (31) o empresário João Paulo Diniz, aos 58 anos. Filho de Abílio Diniz, João Paulo foi vítima de um infarto fulminante, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ele teria começado a passar mal durante a tarde, após praticar esportes.



Além de empresário, João Paulo também era triatleta amador. Ele sofreu o infarto em Paraty, e deixa quatro filhos e a esposa.

Em 2001, João Paulo sobreviveu a uma queda de helicóptero que matou sua então namorada, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto. João Paulo e o copiloto sobreviveram após nadarem cerca de dois quilômetros do local do acidente até a praia. Em 1997, João Paulo foi vítima de uma tentativa de assalto que terminou em um tiroteio que matou o ladrão e deixou seus dois seguranças feridos.

Atualmente, João Paulo mantinha uma empresa de investimentos nos mais diversos setores, como academias, restaurantes, tecnologia, imobiliário e mobilidade.