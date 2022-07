Divulgação Instituto Êxito e UNESCO disponibilizam curso inédito para estudantes

O Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), desenvolveu o curso "Lições de Empreendedorismo para o Alcance de uma Educação Emancipadora e Transformadora", que visa disseminar a cultura empreendedora entre estudantes do Ensino Médio. O material, que é exclusivo e inédito no país, está sendo disponibilizado gratuitamente online e começa a ser implantado em redes de ensino pelo Brasil.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Estruturado em 16 lições, com carga horária total de 40 horas, o curso contempla temas relevantes relativos ao empreendedorismo, como comunicação, autoconhecimento, plano de negócios, liderança e negociação, entre outros. Todas as lições estão organizadas de forma a auxiliar os estudantes a desenvolverem competências pessoais, técnicas, gerenciais e sociais. O material didático reúne todas as informações pertinentes a cada lição, apresentando conceitos, chamadas para a reflexão, exemplos, materiais extras para aprofundamento, atividades práticas e histórias inspiradoras de empreendedores de sucesso nas mais diversas áreas. Também há um guia destinado aos professores, com o objetivo de orientá-los na condução do curso com seus estudantes.

"O Instituto Êxito de Empreendedorismo nasceu com a missão de promover uma verdadeira transformação na vida de jovens brasileiros, por meio da educação empreendedora. Ficamos felizes com esta nova etapa do projeto com a UNESCO, em que, depois de muita pesquisa e cuidado no desenvolvimento do curso, começaremos a gerar frutos e impulsionar a vida de muitos jovens", afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. "Trabalhar com os jovens da escola pública no empreendedorismo é uma nobre tarefa, é uma forma concreta de transformar a realidade desses alunos", acrescenta a diretora da UNESCO no Brasil, Marlova Noleto.

Os materiais são disponibilizados gratuitamente para quem quiser baixar. O caderno de atividades e o guia do professor podem ser encontrados no site do Instituto: www.institutoexito.com.br .

Início

O primeiro município a implementar o projeto em sua rede de ensino é a cidade de Bezerros, em Pernambuco, dentro do projeto Empreendedorismo na Escola. O curso está previsto para começar em agosto e tem a estimativa de atender cerca de 200 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, neste primeiro curso, como projeto-piloto.

"É nossa responsabilidade distribuir esse conceito de escola empreendedora por todo o município, com ferramentas que possibilitem ao estudante abrir janelas no mercado de trabalho. Afinal, esse projeto oferece material personalizado e direcionado para que os estudantes conduzam suas lições em sala de aula, desenvolvendo competências e habilidades para toda vida", destaca o secretário de Administração e Inovação do município de Bezerros, Bruno Clisman.

"Somos a primeira cidade do país a desenvolver esse projeto piloto, no ambiente escolar, para despertar nos estudantes o interesse pelo empreendedorismo. Nesse cenário, os parceiros têm papel fundamental, visto que investem tempo e recursos nesse processo de transferência de conhecimento e tecnologia para que possamos ampliar nossas possibilidades de serviços ofertados à população bezerrense", finaliza.

Prefeituras, secretarias, ONGs e escolas que desejarem implantar o projeto e levar a educação empreendedora aos jovens de sua localidade podem entrar em contato pelos e-mails convenios@institutoexito.com.br e ruber.rodrigues@institutoexito.com.br para obter mais informações.

Sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 800 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Nomeado como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, hoje com mais de mil conteúdos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.