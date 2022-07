FreePik Gasolina caiu cerca de 3% nos postos de combustíveis em uma semana

Pela quarta semana seguida, os preços da gasolina caíram nos postos, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A redução é reflexo do corte de 4,9% no preço do litro nas refinarias para as distribuidoras, anunciado na última terça-feira (19) pela Petrobras.

O preço médio do combustível nesta semana, entre 17 e 22 de julho, ficou em R$ 5,89 por litro no Brasil, o que representa uma queda de quase 3% em relação aos R$ 6,07 da semana passada.

Esse é o o menor valor desde julho do ano passado, quando o preço médio do mês ficou em R$ 5,80 por litro, segundo a ANP.

O diesel, que não teve o valor alterado para as distribuidoras pela estatal, também apresentou uma leve queda nas bombas. O preço baixou de R$ 7,48 para R$ 7,44.

James Thorp Neto, presidente da Fecombustíveis, destaca que a Petrobras reduziu em R$ 0,20 nas refinarias o custo da gasolina pura, tipo A, que é diferente da comprada pelo consumidor. O combustível destinado a abastecer carros e motos é a chamada gasolina C, que inclui em sua fórmula 27% de etanol anidro, o que justifica a redução de preço menor nas bombas.

Além disso, ele afirma que, para compor os preços, os revendedores ainda consideram os custos e as margens de comercialização.

"Os preços dos combustíveis são livres no Brasil, portanto a decisão de redução de preços da gasolina depende de cada revendedor", explica Neto.

"Não temos como estimar com precisão os repasses. Entretanto, torcemos para que os preços da gasolina continuem a cair", completa.