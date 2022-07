Divulgação Edifício da Caixa Econômica Federal

Depois de serem destituídos dos cargos pelo Conselho de Administração, no início desta semana, dois executivos indicados pelo ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, estão sendo realocados para a direção de subsidiárias do banco. Camila Aichinger, que havia sido desligada da vice-presidência de Varejo, assumirá a Caixa Corretora; e Antônio Carlos de Souza, que era vice-presidente de Logística e Operações, agora vai para a Caixa Loterias.

Guimarães foi afastado no dia 29 de junho por denúncias de assédio sexual. A reacomodação desses dois servidores para as subsidiárias está sendo interpretada como uma interferência do ex-presidente da Caixa e causou mal estar entre os empregados da instituição.

Apesar do clima causado pela transferência, interlocutores da nova presidente da Caixa, Daniella Marques, afirmam que os dois executivos apresentam bons resultados e não estão sendo investigados, ao contrário de Guimarães.

Segundo informações que estão no site da Caixa, Camila Aichinger é paranaense e ingressou na instituição em novembro de 2000. Entre os vários cargos que ocupou, foi conselheira de Administração da CNP Seguros Holding Brasil e da Holding XS1, diretora-presidente da Caixa Seguridade de junho de 2021 a junho de 2022 e diretora Comercial e de Produtos da Caixa Seguridade, desde janeiro de 2020. Participou de toda a reestruturação da Caixa Seguridade e do IPO da Companhia.

Ela é graduada em Turismo e possui MBA em Administração com área de concentração em Negócios Internacionais pela FAE Business School. Em 11 de junho de 2022, tomou posse como vice-presidente da Caixa.

Antonio Carlos de Sousa nasceu em Brasília e é servidor de carreira da Caixa desde 1989. Entre os cargos que ocupou, foi conselheiro na FUNCEF, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e membro do Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência.

Sousa é graduado em Ciências Econômicas, possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria e curso superior em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra. Tomou posse como vice-presidente em 31 de maio de 2021.

Procurada, a Caixa informou que realizou, nesta semana, uma "importante reestruturação". O órgão esclareceu que foi criada a Vice-Presidência de Gestão Corporativa, a partir da fusão das vice-presidências de "Estratégia e Pessoas" e "Logística e Operações", com o fim de ampliar a integração da atuação dos temas corporativos aderente às melhores práticas de mercado, "trazendo mais fluidez e integração na gestão de pessoas e processos".

"A medida aprovada pelo Conselho de Administração tem como principal pilar cuidar e valorizar os empregados, apresentar melhores práticas de governança e atuar com impessoalidade", destacou a Caixa, sem comentar diretamente a realocação dos dois executivos.

A reestruturação contou com a movimentação de vice-presidentes, com o objetivo de atender as diretrizes aprovadas pelo Conselho.