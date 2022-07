Sophia Bernardes Caixa reduziu juros entre 0,5 e 1 ponto percentual e aumentou a faixa de renda para R$ 8 mil

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (21) mais uma redução nas taxas e a ampliação na faixa de renda habitacional. A queda nos juros varia de 0,5 e 1 ponto percentual.

Os juros para o financiamento da casa própria no valor até R$ 350 mil cairá para 7,66%. Já a cobrança para imóveis até R$ 1,5 milhão cairá de 8,75% para 8,16%.

A decisão faz parte do pacote de bondades proposto pelo governo federal para impulsionar a campanha Eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). As medidas terão validade apenas até dezembro deste ano.



Os subsídios para aquisição de imóveis populares varia dependendo da região onde o beneficiário mora. Nas faixas 1 e 2, por exemplo, moradores do Norte e Nordeste possuem desconto maior se comparado aos interessados das regiões Sul e Sudeste.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegra m e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A Caixa ainda ampliou a faixa de renda para o Programa de Habitação Popular. Antes, apenas famílias que recebiam até R$ 7 mil podiam participar do programa. O valor foi ampliado para R$ 8 mil, o que aumenta o número de famílias elegíveis para o programa do governo.

Pacote de bondades

Nas últimas semanas, o Palácio do Planalto vem preparando uma série de pacotes que beneficia as classes mais pobres do país para alavancar a sua campanha eleitoral. Atualmente, Bolsonaro está na segunda colocação nas pesquisas de intenções de voto, atrás de seu principal adversário, o ex-presidente Lula (PT).

No começo deste mês, o governo conseguiu a aprovação da PEC das Bondades, que reajusta o Auxílio Brasil para R$ 600 até dezembro deste ano. O texto ainda cria um voucher para caminhoneiros e taxistas.