redacao@odia.com.br (O Dia) Guedes voltou a afirmar que o Brasil irá surpreender o mundo quanto ao crescimento do PIB

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a arrecadação do país nos seus primeiros meses e voltou a colocar o Brasil na rota do crescimento econômico. Segundo o ministro, o país arrecadou mais R$ 1 trilhão, um recorde para o semestre.

Guedes voltou a dizer que o Brasil irá surpreender quanto ao crescimento econômico e ressaltou a capacidade de contornar impactos negativos. O ministro ainda minimizou as crises econômicas provocadas pela pandemia de Covid-19 e Guerra da Ucrânia.

"Eu alertei, não apostem contra a democracia brasileira. Falei que os analistas passariam o ano revisando para cima o crescimento brasileiro", afirmou.

"Aqui está subindo emprego. A renda e arrecadação surpreendendo. Ao mesmo tempo, estão caindo a inflação e o desemprego. Isso é exatamente o contrário do que está acontecendo na OCDE e nos Estados Unidos", concluiu.

Paulo Guedes ainda citou o crescimento da arrecadação mesmo com redução de impostos federais. Ele ainda chamou de "narrativas" as críticas sobre as contas do país e diz prever um "longo período de crescimento".

"Perseguimos e prosseguimos o caminho da prosperidade. O caminho para o Brasil o futuro é o crescimento econômico. Arrisco a dizer que estamos no início de um ciclo longo de crescimento. As contas externas e públicas estão em ordem. O resto é narrativa", declarou.