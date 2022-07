Reprodução: iG Minas Gerais Mensagem foi direcionada a clientes que utilizam "meios tradicionais" de pagamento

A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, pediu em vídeo enviado a clientes já cadastrados na empresa que fizessem compras em carnê nas lojas físicas da rede. Após a mensagem, as ações da empresa subiram na Bolsa. Às 13h30 de sexta-feira (15), pouco após a fala, as ações da MGLU3 tiveram alta de 4,68%.

A empresária explica: "Sei que aprovar crédito é muito difícil, principalmente nesse momento de crise. Quero te dar uma notícia: seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Luiza. É só procurar uma de nossas lojas, procura o vendedor, até mostra esse filme para ele. E vai ser no carnê, lembra daquele carnê gostoso? Vá o mais rápido possível a uma de nossas lojas, por favor".

Eu acho que Magalu fez fundo. Pra chegar nesse apelo de vídeo. É fundo. pic.twitter.com/f3YxIzQH5d — Luiz Razia (@luizrazia) July 18, 2022

O vídeo acabou sendo repercutido nas redes sociais por perfis não-oficiais, e a presidente da marca pede para seus clientes que comprem tudo que precisarem nas lojas. "O seu crédito está pré-aprovado no Magazine Luiza, por isso estou mandando esse vídeo para você. Se você tem vontade de comprar um computador para o teu filho, uma televisão maior parra assistir à Copa do Mundo, ou outras coisas... não importa o que, panela, brinquedo... É só procurar uma de nossas lojas, (...) Tá bom? Vá o mais rápido possível na nossa loja, por favor. Tenho certeza que você vai ficar", diz Luiza.

A assessoria de imprensa da companhia diz que cerca de 5 milhões de clientes receberam o clipe. A campanha prioriza clientes que utilizam carnês ou o cartão do Magazine Luiza como forma de pagamento. Para compras online, a marca criou um outro sistema em que identifica-se aqueles que têm crédito pré-aprovado e o financiamento é concedido diretamente.

As ações da empresa subiram, recuperando parte da perda acumulada do primeiro semestre deste ano. Em seis meses, o preço original caiu 41,3%.