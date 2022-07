Marcos Escrivani Voucher para caminhoneiro não paga 10% dos combustíveis para metade da categoria

O Congresso promulgou nesta quinta-feira (14) a PEC Eleitoral , que prevê, entre outros benefícios, um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros . O montante, no entanto, não cobre nem 10% da média gasta com abastecimento de combustíveis para mais da metade da categoria.

Levantamento do Clube da Estrada, plataforma de relacionamento com caminhoneiros, revela que mais da metade dos motoristas gasta acima de R$ 10 mil mensais com combustível. Ainda assim, a pesquisa aponta que 66,3% desses profissionais acreditam que o auxílio diesel será um alívio nos gastos.

Da base de respondentes, 14,1% disseram que apenas o voucher não resolverá o problema de gastos com combustível e 19,6% negaram que o auxílio aliviará o orçamento.

“Um dos objetivos do Clube da Estrada é que a sociedade entenda mais a fundo as necessidades dos caminhoneiros e os impactos de determinadas ações na sua rotina de trabalho. É um público fundamental para a economia do nosso país em diversos aspectos”, afirma Thomas Gautier, CEO do Freto, logtech mantenedora e gestora do Clube da Estrada.

Respondida entre os dias 02 e 11 de julho, a pesquisa ouviu mil caminhoneiros em diversos pontos do país e aponta que 40,2% dos motoristas afirmam gastar acima de R$ 6 mil com diesel e 54,9% rodam acima de 9.000 km por mês nas estradas, sendo que 82,7% dizem carregar grãos com maior frequência.

