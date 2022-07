Ivonete Dainese Defasagem da tabela do Imposto de Renda chega a 26,6% com Bolsonaro

A defasagem da tabela do Imposto de Renda no governo de Jair Bolsonaro está acumulada em 26,6% até junho de 2022, de acordo com estudo feito pelo Sindifisco Nacional, que representa os auditores-fiscais da Receita Federal. A entidade aponta que a aceleração da inflação e a falta de atualização da tabela do IR, promessa de campanha não cumprida por Bolsonaro, está causando um aumento histórico da tributação dos mais pobres.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



O levantamento ainda compara a defasagem nos mandatos de outros presidentes, considerando o período desde 1996. Embora o Sindifisco reconheça que nenhum outro presidente promoveu a correção integral da tabela do IR, a defasagem nunca foi tão elevada quanto na gestão Bolsonaro. Antes dele, os maiores índices foram registrados nos governos de Fernando Henrique Cardoso. O menor, no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.



Apesar das promessas reiteradas de Bolsonaro para atualizar a tabela do IR – com ampliação da faixa de isenção para R$ 5 mil –, o governo não conseguiu levar a empreitada adiante. Um projeto para reforma do IR chegou a tramitar no Congresso, com ampliação da isenção para R$ 2,5 mil, mas não avançou.



Segundo o Sindifisco, de janeiro de 2019 a junho de 2022, a defasagem da tabela é de 26,57%. De 1996 a junho de 2022, o acúmulo é de 147,37%. Um simulação aponta como ficaria a tabela de IR com a correção da defasagem.



Nesse cenário, apenas pessoas que ganham acima de R$ 4.670,23 pagariam IR. O Sindifisco usou como exemplo uma pessoa que ganha R$ 5 mil, após as deduções. Atualmente, ela paga R$ 505,64 de IR. Caso a tabela fosse corrigida integralmente, a contribuição cairia para R$ 24,73.



O mesmo efeito ocorreria para grandes rendimentos. Se uma pessoa declara renda mensal de R$ 100 mil, a mordida do Fisco também cairia com a atualização da tabela. A contribuição ao IR diminuiria dos atuais R$ 26.630,64 para R$ 25.352,85.



"Fica claro, ao analisarmos a diferença entre as tabelas, que estamos onerando muito os contribuintes de menor poder aquisitivo", afirma o presidente do Sindifisco Nacional, Isac Falcão, que defende a correção da tabela.



Falcão ainda acrescenta:



"Quando não temos a correção da tabela, o tributo acaba atingindo em cheio os mais pobres, que perderam seu poder de compra ao longo do período. Não corrigir a tabela é uma forma de aumentar o imposto para essa numerosa parcela da população que, além de arcarem com o IR, precisam também lidar com os tributos indiretos, que incidem sobre o consumo".



Comparação entre governos



O levantamento do Sindifisco Nacional também analisou a defasagem nos mandatos presidenciais. Ainda que nenhum presidente tenha promovido a correção integral da tabela, a defasagem nunca foi tão alta quanto atualmente, e o mandato de Bolsonaro ainda não chegou ao fim.



A maior defasagem tinha sido registrada no segundo governo de FHC, entre 1999 e 2002. "Em seu segundo mandato administrou a maior inflação do período, em torno de 40%, mas não teve tanta defasagem, pois realizou a correção da tabela em 17,5% em 2002, chegando no total de 18,99%", aponta o levantamento.



Defasagem da tabela do IR (corrigida pelo IPCA)