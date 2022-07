Reprodução Bolsonaro indicou Caio Paes de Andrade para ser o novo presidente da Petrobras

O Comite de Elegibilidade (Celeg) da Petrobras, que faz parte do Comitê de Pessoas, se reuniu nesta quarta-feira para finalizar as análises dos candidatos para o Conselho de Administração que foram indicados pelo acionista controlador.

As indicações serão, agora, apreciadas em reunião extraordinária do Conselho de Administração, que também irá deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária. O encontro será na próxima segunda-feira (18), no qual serão escolhidos os novos conselheiros.

Foram analisados os nomes de Gileno Gurjão Barreto (também indicado como Presidente do Conselho de Administração); Edison Antônio Costa Britto Garcia; Iêda Aparecida de Moura Cagni; Jônathas Assunção Salvador Nery de Castro; Ricardo Soriano de Alencar; além de Márcio Andrade Weber (atual presidente do Conselho); e Ruy Flaks Schneider, atual conselheiro.

Também foram analisados os indicados pelos acionistas minoritários José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino da Silva.

Uma análise preliminar havia apontado que dois nomes indicados pelo governo podem esbarrar na Lei das estatais. Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República, é considerado inelegível, destacou uma fonte.

Além disso, por conflito de interesse, Ricardo Soriano de Alencar, procurador-geral da Fazenda Nacional, deve enfrentar dificuldade por possível conflito de interesse. Ambos são "óbvios por exercerem cargos no governo e não receberem acolhimento pelo Comitê de Elegibilidade".