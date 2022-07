Ivonete Dainese Amazon contrata 6 mil funcionários temporários para garantir logística do Prime Day no Brasil

A Amazon reforçou o quadro de funcionários em 17 pontos no Brasil para o Prime Day - promoções do marketplace que ocorrem entre esta quarta-feira (13) e amanhã - com 6 mil contratações temporárias. O Rio de Janeiro teve 730 novos funcionários, entre o centro de distribuição em São João de Meriti e a estação de entrega em Jacarepaguá.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

As contratações temporárias têm duração de um mês e serão focadas na logística para entrega dos produtos adquiridos pelos clientes nos dois dias de promoção.

"Eventos como o Prime Day demostram nosso compromisso em desenvolver o e-commerce no Brasil e também no Rio de Janeiro. Além do desenvolvimento profissional, aqueles com interesse e excelente performance podem ingressar no quadro fixo de funcionários, como aconteceu nos nossos últimos eventos”, disse Thomas Kampel, líder de relações públicas da operação da Amazon no Brasil.

O Brasil tem se tornado foco de expansão da Amazon. Em dois anos, a empresa inaugurou 16 estabelecimentos, entre centros de distribuição e estações de entrega no país. Segundo a companhia, os investimentos no país estão focados no longo prazo.

Globalmente, a Amazon tem como objetivo ter 50% das operações compostas por mulheres. O centro de distribuição do Rio de Janeiro tornou-se ponto de referência para as demais filiais, com 62% da equipe feminina.