Alessandra Nogueira INSS: Veja como dar entrada no pedido de aposentadoria e de benefício

Apesar de a aposentadoria e benefícios, como o auxílio-doença, serem um direito dos trabalhadores, ainda há muitas dúvidas sobre como fazer o pedido. A reforma da Previdência, implementada em 2019, e a pandemia de covid, que acarretou no fechamento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), geraram dúvidas em muitas pessoas que querem dar entrada em pedidos na Previdência.

É importante saber que, desde março, as agências do INSS retomaram os atendimentos presenciais ao público, a partir de agendamento prévio feito pelo aplicativo "Meu INSS" ou pelo telefone 135. Além dos pedidos já agendados, os postos voltaram a realizar o chamado “atendimento espontâneo”, para informação ou orientação em guichê específico, sem precisar de marcação de data e horário.

Todos os serviços estão disponíveis na plataforma do aplicativo ou pelo site, sem a necessidade de deslocamento até um posto do INSS. O segurado pode fazer a sua solicitação de forma remota para pedidos de aposentadoria, auxílios, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e consultas de perícia médica, entre outros.

Como fazer agendamento

Para realizar o agendamento, o segurado deve acessar o aplicativo “Meu INSS” ou ligar para o telefone 135. Após receber uma senha, comparecer à agência no dia e na hora marcados. Os atendimentos espontâneos serão autorizados nas seguintes situações



1 - Quando a Central 135 não puder atender à demanda e houver orientação para que o operador encaminhe o interessado a uma agência;

2 - Conclusão do pedido pelos canais remotos ou impossibilidade de informação;

3 - Recursos apresentados por empresas;

4 - Pedido de contestação de Nexos Técnicos Previdenciários (NTEP);

5 - Ciência do cidadão referente à necessidade de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

6 - Reativação do BPC, após atualização do CadÚnico;

Como solicitar o benefício no aplicativo ou site Meu INSS

Basta baixar o “Meu INSS” e fazer login, usando a sua conta gov.br. Em seguida, clicar no botão “novo pedido" que vai aparecer na sua tela e avançar seguindo as instruções. Utilizando o aplicativo, é possível enviar a documentação digitalizada, escaneada ou fotografada pelo celular. Após fazer a solicitação, o trabalhador pode, com o número do protocolo de requerimento, acompanhar o andamento do pedido.

Documentação necessária para atendimento presencial

Para ser atendido na agência, o segurado deve apresentar um documento oficial com foto. A entrada de um acompanhante só é permitida para os segurados com deficiência auditiva. Em outras situações, o servidor responsável pelo atendimento decidirá sobre a presença do acompanhante na agência.

Horário de atendimento

Os postos do INSS funcionam de segunda à sexta-feira. O expediente começa entre 7h e 8h e termina entre 13h e 14h, dependendo da unidade. Nas agências que realizam perícia médica durante o período da tarde, o funcionamento poderá ser estendido até as 18h.