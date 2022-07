Agência Brasil Mega-Sena

O concurso 2499 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9), acumulou e pagará na próxima quarta-feira (13) prêmio estimado em R$ 27 milhões. Veja como apostar online.

As apostas podem ser feitas até as 19h. A aposta mínima custa R$ 4,50. Eis as dezenas sorteadas ontem: 11, 19, 38, 47, 56 e 59.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

A quina (cinco acertos) teve 30 apostas ganhadoras, com R$ 74.169,24 para cada uma delas. E a quadra (quatro acertos) registrou 3.158 apostas ganhadoras, com R$ 1.006,54 para cada uma.