Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Preços nos postos de combustíveis mudaram após redução do ICMS

Os preços da gasolina e do diesel tiveram recuo nesta semana, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo a ANP, o preço do litro do diesel passou do recorde histórico R$ 7,568, na semana passada, para R$ 7,554. O recuo desta semana interrompe um ciclo de três altas consecutivas nos postos. Foi uma queda de R$ 0,014.

Já a gasolina caiu do recorde de R$ 7,390, na semana passada, para R$ 7,127 por litro. Foi um recuo de R$ 0,263.

Na última segunda-feira, São Paulo e Goiás anunciaram a redução do ICMS sobre combustíveis, antecipando-se a uma lei nacional aprovada na semana anterior. Com isso, o reflexo já pode ser visto nas bombas.

No caso da gasolina, o preço médio do litro em São Paulo caiu de R$ 6,974 para R$ 6,697 nas duas últimas semanas. Em Goias, também houve redução da gasolina: de R$ 7,478 para R$ 7,078.

No Rio de Janeiro, embora a redução do ICMS tenha sido anunciado nesta sexta-feira, os preços semanais da gasolina caíram de R$ 7,798 para R$ 7,637.

Já no diesel, os movimentos fora mais diluídos nos postos. Em Goias, o preço subiu de R$ 7,562 para R$ 7,576. Em São Paulo, houve queda de R$ 7,445 para R$ 7,437. No Rio, como base de comparação, o preço ficou praticamente estável, em R$ 7,455.

Nesta sexta-feira, também anunciaram redução no ICMS diversos estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A perspetiva, dizem analistas, é que os preços comecem a cair semana que vem com mais intensidade.