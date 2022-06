Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Imposto de Renda 2022: Receita paga 2º lote de restituição hoje

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (30) o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022 (IRPF), além de restituições residuais de exercícios anteriores. Ao todo, RS 6,3 bilhões serão creditados a 4.250.448 contribuintes.

Dentre os contemplados, estão contribuintes com prioridade legal, como idosos com mais de 60 anos, pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e trabalhadores cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também vão receber a restituição agora 2.776.808 contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até o dia 19 de março.

De acordo com o governo, quem está no segundo lote terá o dinheiro corrigido em 1%. Os juros que serão aplicados nos outros lotes ainda não foram divulgados.



Como saber se foi contemplado?

Para saber se a restituição foi disponibilizada, o interessado pode acessar a página da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". Na página, é possível conferir o extrato de processamento. Se identificar alguma pendência, o cidadão pode retificar o documento.

O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada no IRPF. Caso o crédito não seja realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Para fazer a retirada no banco, é necessário fazer um agendamento pelo Portal BB; ou pela Central de Relacionamento, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Veja o calendário de restituições:



1º lote: 31/05

2º lote: 30/06

3º lote: 29/07

4º lote: 31/08

5º lote: 30/09