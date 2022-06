Reprodução Petrobras: novo presidente não comparece em reunião do Conselho

O novo presidente da Petrobras , Caio Paes de Andrade, não apareceu em sua primeira reunião do Conselho de Administração, realizada nesta quarta-feira (29). De acordo com fontes, ele também não enviou justificativa alguma.

A atitude ocorreu no dia seguinte ao executivo tomar posse como presidente da estatal sem cerimônia pública.

A interpretação do alto escalão é que Paes de Andrade estaria esperando o resultado da Assembleia Geral Extraordinária para "não ter que dar respostas agora". Segundo uma fonte, a estratégia seria "proposital" para ele poder "fazer o que tem ser feito".

Procurada, a Petrobras ainda não se pronunciou.

A assembleia de acionistas ainda não tem data para ocorrer, já que a Petrobras ainda não recebeu a documentação dos novos integrantes do colegiado. Pelas regras da empresa, depois que o conselho tiver o parecer do Comitê de Elegibilidade nas mãos, é preciso marcar a assembleia com 30 dias de antecedência.

A reunião de hoje do colegiado discutiu temas diversos como segurança do trabalho e alteração de regimento, mas não tinha nada na pauta relativo à política de preços.

A participação de Paes de Andrade era aguardada. Havia uma expectativa de que o novo presidente revelasse algumas de suas ideias para a companhia.