Ana Marques Nubank, Banrisul e mais empresas abrem 400 vagas em tecnologia

O Nubank é uma das empresas com vagas abertas para desenvolvedores, DevOps e gerente de tecnologia no Brasil. Mas há outros grandes nomes no compilado desta semana, incluindo mais um do setor financeiro, o Banrisul, que também busca profissionais de TI para preencher seu time. A seguir, veja mais informações sobre essas e outras oportunidades na área.

Nubank tem vagas em São Paulo

O Nubank está em sétimo lugar na lista de empresas que são o sonho dos brasileiros quando o assunto é vaga de emprego. Se você faz parte desse grupo de fãs da fintech, vale ficar de olho nas oportunidades em aberto para o setor de tecnologia.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Atualmente, para o escritório de São Paulo, há posições disponíveis para especialista em dados, engenheiros de software, gerente de tecnologia e DevOps, entre outras. Algumas delas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Para conhecer mais detalhes e realizar a candidatura, basta acessar a página de vagas do Nubank.

Banrisul tem 274 vagas em concurso

Profissionais de TI encontram 274 vagas para nível técnico no concurso público da Banrisul, que aceitará inscrições de 1º a 18 de julho (mediante taxa de R$ 173). As posições estão divididas em sete áreas:

segurança da tecnologia de informação

desenvolvimento de sistemas

transformação digital

gestão de tecnologia de informação

QA e analistas de teste

suporte à infraestrutura de TI

suporte à plataforma mainframe.

Os selecionados serão contratados em regime de 30 horas semanais, e devem ter formação em qualquer curso de ensino superior. A princípio, as vagas são para Porto Alegre, mas há possibilidade de trabalho remoto.

Realize sua inscrição por meio do site do Cebraspe.

Agi busca profissionais de tecnologia

Ainda falando sobre empresas do setor financeiro, o Agi abriu cerca de 80 vagas para diversos times, incluindo o de tecnologia. Apesar de ter sede corporativa em Campinas, a companhia oferece modelos de trabalho híbrido e remoto, a depender do cargo.

Há posições para engenheiros de software backend, analista de cibersegurança, especialista em arquitetura de software e analista de operações, entre outras.

Você pode encontrar mais informações sobre os requisitos de cada vaga e o regime de contratação na página de carreiras do Agi.

Invillia tem vagas 100% remotas

A Invillia presta serviços de transformação digital para empresas, e oferece oportunidades de trabalho remoto para profissionais de tecnologia. Atualmente, há posições em aberto para desenvolvedor backend, analista de infraestrutura, desenvolvedor mobile (iOS) e analista de qualidade, entre outras.

A companhia é bem avaliada no Glassdoor, plataforma que reúne comentários de funcionários e ex-colaboradores; e promete um universo próprio e imersivo para trabalho, que já recebeu prêmio da Microsoft.

Você pode encontrar os requisitos de cada vaga e mais informações sobre candidatura na plataforma Gupy.

Tecnocast 247 – O trabalho remoto ainda não é unanimidade

A pandemia inseriu diversas empresas na realidade do trabalho remoto. Muita gente torceu para que essa mudança forçada tornasse esse modelo o novo padrão. Mais de dois anos e algumas doses de vacina depois, vemos que não é bem assim. Mas quais são os motivos da desconfiança em relação a esse modelo? Falamos sobre o tema no Tecnocast 247. Dá o play!





Tecnocast · 247 – O trabalho remoto ainda não é unanimidade

Nubank, Banrisul e mais empresas abrem 400 vagas em tecnologia