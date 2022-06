shutterstock Caged registra criação de 277 mil postos de trabalho com carteira assinada em maio

O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou nesta terça-feira (28) que foram criadas 277.018 vagas de emprego com carteira assinada em maio de 2022. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O desempenho de abril é resultado de 1.960.960 admissões e 1.683.942 demissões. De janeiro até maio, todos os meses tiveram saldo positivo e no acumulado, o número chegou a 1.051.503.

No acumulado do ano, o setor que mais contribuiu para a criação de empregos foi o de serviços, com 658,1 mil vagas de saldo positivo. Em seguida, vem a indústria, com 174,8 mil e a construção, com 155,5 mil vagas. Agricultura com 49,2 mil e comércio, com 13,9 mil, completam a lista.