Divulgação Capitaneado pelo empreendedor Janguiê Diniz, o projeto terá início em julho em Pernambuco e conta com tecnologia e sociedade da Pitang

O Brasil ocupa, atualmente, o 3º lugar no ranking mundial de países com maior população total de animais de estimação. Segundo o IBGE, são 58,1 milhões de cães e 27,1 milhões de gatos. Entretanto, a maioria desses animais ainda não tem acesso aos serviços de saúde veterinária como precisam.

Os tutores que desejam proporcionar uma vida mais saudável para os seus animais de estimação contarão, em breve, com o Vet4All, serviço inovador que vai oferecer teleorientações relacionadas à saúde veterinária com qualidade, segurança e valor acessível. Capitaneada pelo empreendedor Janguiê Diniz, por meio do seu family office Epitychia, a startup conta com tecnologia inovadora desenvolvida pela Pitang, uma das maiores empresas do Porto Digital, e também sócia da iniciativa.

A Vet4All tem tudo para revolucionar a área de cuidado com os pets e, ainda, colaborar para movimentar a cadeia produtiva do setor ao divulgar serviços e gerar oportunidades de prestação de serviços e vendas de produtos pelos parceiros credenciados.

"A Vet4All vem para mostrar como é possível inovar em qualquer setor. Iremos oferecer praticidade e trabalhabilidade, para tutores e profissionais da área, além de levar tratamento e cuidado a mais animais de estimação, com o uso da tecnologia", pontua Janguiê Diniz.

Por meio de um plano de assinatura e de uma plataforma digital, os tutores de cães e gatos terão acesso facilitado a veterinários 24 horas por dia, sete dias por semana. O serviço será oferecido para todo o país, começando por Pernambuco, a partir de julho.

Quem mora em regiões distantes dos grandes centros comerciais, onde a assistência aos pets é mais escassa, também poderá contar com a teleorientação. Basta ter um smartphone conectado à internet. Se houver necessidade, o veterinário indicará que o tutor procure um dos parceiros credenciados ao Vet4All para o atendimento presencial, exames ou outros procedimentos. Nessa rede, o assinante contará com benefícios e descontos exclusivos em produtos e serviços, gerando redução de custos na oferta dos cuidados indispensáveis ao pet, tais como banho, tosa, alimentação, medicamentos, entre outros.

"Tenho um cão chamado Rock. O que mais me deixava angustiado era quando ele engolia uma meia na madrugada. O desespero tomava conta de toda a família por não sabermos como ajudá-lo. O Vet4all vem com esse propósito, uma assistência 24 horas acessível, com teleorientação rápida e eficiente para tranquilizar toda a família do pet e preservar a sua vida", comentou Cláudio Castro, sócio da startup e da Pitang.

Ele conta ainda que, com a assistência, a Vet4All também pretende promover a cultura da saúde e bem-estar contínuos do animal e não apenas o encontro com o veterinário quando o animal estiver em situação crítica. "O tutor também vai economizar com as necessidades de rotina de seu pet por conta das nossas parcerias", complementou.

Clínicas, hospitais veterinários e lojas de produtos e serviços para pets interessadas em fazer parte da Comunidade Vet4All podem se cadastrar no https://materiais.vet4all.com.br/parceiro-pre-cadastro . A adesão ao grupo de parceiros da startup é gratuita. Entre as condições para participar, estão oferecer e garantir vantagens e descontos exclusivos, qualidade do produto, do serviço e do atendimento para os clientes Vet4All.

"Nós queremos firmar uma grande rede de assistência remota e descentralizada, disseminando o atendimento veterinário de qualidade e permitindo que chegue a pessoas que não teriam acesso de outra forma", acrescenta Diniz.

Tutores que desejarem realizar o pré-cadastro para adesão ao Vet4All podem acessar o site da empresa para receber novidades em primeira mão e a condição especial de lançamento. Mais informações no site www.vet4all.com.br ou no perfil da plataforma nas redes sociais: @vet4all.br.