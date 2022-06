Luciano Rodrigues Nike anuncia saída definitiva da Rússia

Depois de suspender temporariamente suas operações na Rússia, a Nike anunciou nesta quinta-feira (23) que está saindo definitivamente do país.

Em um comunicado em seu site oficial na Rússia, a empresa afirmou que "tomou a decisão de sair do mercado russo. Portanto, o site nike.com e o app da Nike não estarão mais disponíveis na região. Recentemente, as lojas da Nike já haviam sido fechadas temporariamente e não reabrirão mais".

Com a decisão, a multinacional se junta a uma lista crescente de marcas que decidiram deixar o país em retaliação à invasão à Ucrânia, como Starbucks e McDonald's.