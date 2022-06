Ivonete Dainese MPF abre inquérito para apurar 'aumentos abusivos' pela Petrobras

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para apurar possíveis aumentos abusivos praticados pela Petrobras. A medida foi determinada em portaria do dia 15 de junho e publicada nesta quarta-feira (22). Nela, o órgão fala em analisar "abuso de poder e monopólio".



Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de 5,18% no preço do litro da gasolina e de 14,26% no preço do litro do diesel nas refinarias.

O anúncio aumentou as pressões que a petroleira vem recebendo do presidente Jair Bolsonaro (PL), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de diversos setores da economia.

No domingo, o presidente da estatal, José Mauro Coelho, decidiu renunciar ao cargo. O atual diretor executivo de Exploração e Produção da companhia, Fernando Borges, assumiu o posto interinamente. Enquanto isso, o governo espera aprovação do nome de seu indicado, o secretário do Ministério da Economia Caio Paes de Andrade.