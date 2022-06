Reprodução Meme ironiza troca de presidentes da estatal

A cada visita ao posto de combustíveis para abastecer, o brasileiro tem uma surpresa: o preço do litro de gasolina não é mais o mesmo da última parada. Caminhoneiros também já estão se habituando a ver os números mudarem nas bombas de diesel.



A alta dos combustíveis, que tiveram na semana passada mais um reajuste nas refinarias da Petrobras , desencadeou mais uma crise política envolvendo a estatal, perturba os planos políticos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro e alimenta a inflação.



O liberal chateado com o preço da gasolina pode empreender e fazer sua própria gasolina caseira. Seja você mesmo sua Petrobras. — Heribaldo Maia (@HeribaldoMaia) March 10, 2022

Mas, como a maior parte dos problemas nacionais, a remarcação nas bombas alimenta também memes nas redes sociais. Afinal, essas brincadeiras na internet há muito tempo são um bom termômetro de quanto um determinado tema mexe com o cotidiano das pessoas.



Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você

Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz

Só de pensar que nunca mais eu vou te ver

Dói, dói, dói

Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? #gasolina #brasil pic.twitter.com/8x1Io1jhgQ — DaÝsa não Dáisa (@daysamartinss) March 11, 2022

Os reajustes nas bombas não perdoam ninguém, não importa a região do país, mas a internet também não. Ao motorista que não tem como fugir porque precisa tirar o carro da garagem resta fazer piada nas redes sociais. Nos últimos dias, brincadeiras sobre o alto custo dos combustíveis e o troca-troca no comando da Petrobras se tornaram objeto de vários memes.

Chegamos lá galera.. mais de 8 reais um litro de gasolina pic.twitter.com/yiU5JcRJ8f — Phelype mula nolusco (@epylehp) March 11, 2022

Depois de a Petrobras perder o seu terceiro presidente em menos de quatro anos , aumentou a esperança dos usuários de redes sociais de também ganhar sua indicação do presidente Jair Bolsonaro para presidir a estatal.



Não faltaram as brincadeiras com o Posto Ipiranga, apelido que o presidente Jair Bolsonaro deu para o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda antes de vencer as eleições. Baseado num comercial da rede, ele quis com isso dizer que Guedes é a sua melhor fonte de informações sobre economia. No entanto, segundo as redes, não é possível dizer que os motoristas tenham a mesma opinião.



A situação anda tão complicada que, depois de abastecer, abrir a carteira pode provocar muitas decepções, apontam os internautas.



O pobre mortal após encher o tanque de gasolina ⛽️ pic.twitter.com/LaDu3NSa3U — Lucas Rufino (@1milhaocom30) June 22, 2022

Ter carro em casa e não poder sair com ele por aí tem no rosto do Mr. Bean um bom resumo para a frustração.



Eu tenho um carro // Gasolina R$ 8,00 pic.twitter.com/Xs9thEczvm — Renata Esteves (@restevesfrota) June 22, 2022

Por outro lado, a situação elevou a autoestima de quem não tem um possante na garagem.



Com poucos reais para abastecer, o tempo que se gasta na bomba agora é 'vapt-vupt': praticamente uma parada para abastecer um Fórmula 1, aponta um meme.



De posto de gasolina a Pit stop kkk coloquei 50,00, foi tão rápido que nem parece que parei para abastecer pic.twitter.com/jSZm9rzIqt — Lissandra do LOL (@lisandrat44) June 22, 2022

E já tem até internauta montando o calendário com evolução dos preços mês a mês. O que ninguém sabe é qual será o valor da gasolina no fim do ano.

A projeção, no entanto, é pouco animadora, apontam os estatísticos da internet, materializando a principal preocupação do presidente Jair Bolsonaro. A inflação e a disparada dos combustíveis consome sua popularidade a menos de quatro meses para as eleições.

Metade do ano já foi e Bolsonaro segue inerte em relação aos sucessivos reajustes dos combustíveis.

GASOLINA DO BOLSONARO pic.twitter.com/OXs9bGufkT — Verdade na Rede (@verdadenarede) June 17, 2022