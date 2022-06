Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Receita alerta para golpe que pede para contribuinte regularizar CPF

A Receita Federal fez um alerta sobre um golpe que sugere ao contribuinte a necessidade de regularizar seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Para dar fim a uma suposta pendência, os criminosos cobram das vítimas uma taxa que não existe.

Segundo o órgão, muitas pessoas têm recebido mensagens por SMS, WhatsApp e e-mail informando que estão em situação irregular junto ao Fisco. Essas mensagens contêm links que induzem ao recolhimento de uma falsa taxa de até R$ 275.

As mensagens enviadas pelos golpistas utilizam logos e cores da Receita Federal e da bandeira nacional e levam as pessoas "a acreditarem que estão tratando com um órgão oficial do governo federal, o que é falso", afirma a Receita.

Ainda de acordo com o órgão, há casos de contribuintes que, após desembolsarem o valor cobrado pelos criminosos, compareceram ao setor de atendimento da Receita Federal e descobriram que não havia nenhuma pendência a ser regularizada. Em certas situações, foi detectada até ausência de declaração de ajuste anual e multas por atraso na entrega do IR.

No caso de um cidadão alvo dos golpistas, ao fazer a pesquisa sobre sua situação fiscal, ele descobriu que a declaração de IR já entregue estava zerada. Os golpistas teriam afirmado que a retificação custaria mais R$ 170.

A Receita Federal informa que a regularização do CPF é feita pelo site oficial (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br), de forma gratuita. Ao acessar o endereço, o interessado deve selecionar a opção "Meu CPF". A página dará informações sobre como corrigir a situação cadastral.