Paulo Guuedes, ministro da Economia

O ministro da Economia disse nesta segunda-feira (20) que se a Petrobras for levada para o modelo de Novo Mercado, passaria a valer R$ 750 bilhões. A empresa vale R$ 380 bilhões atualmente, mas vem perdendo valor de mercado após críticas do governo. O ministro não apresentou provas que sustentassem o cálculo.

O Novo Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. As empresas listadas nesse segmento podem emitir apenas ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias (ON).

O governo quer que a Petrobras seja privatizada nos moldes da Eletrobras, no modelo de capitalização, em que a União deixa de ser a acionista majoritária.

No final do ano passado, Guedes disse que a empresa "vai valer zero daqui a 30 anos" , caso não mude seu modelo de negócio. Na ocasião, ele disse que a privatização aumentaria o valor da empresa em R$ 100 bilhões.

Em outras ocasiões, o ministro disse que o governo poderia arrecadar até R$ 50 bilhões com a venda de ações da Petrobras e transferir parte desse recurso para os mais pobres, que hoje recebem o Auxílio Brasil .

Ministério de Minas e Energia (MME) formalizou ao Ministério da Economia, o pedido de inclusão da Petrobras na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse nas redes sociais que este é "um passo fundamental" para atrair investimentos ao país.