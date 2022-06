Brasil Econômico iGDeias - Como transformar uma ideia em produtos e serviços

A crise econômica impulsiona o empreendedorismo. De acordo com a pesquisa Panorama de Negócios Digitais Brasil 2020, promovida pela Spark Hero, 54% dos empreendedores digitais começaram seus negócios há menos de um ano, ou seja, no período de recessão. A dificuldade para muitos empreendedores é dar o primeiro passo: tirar a ideia do papel e começar de fato o negócio.

Pensando nisso, o iGdeias convidou Fabrizio Gueratto para a live desta terça-feira (21), que será transmitida às 12h nos canais do iG no YouTube , Facebook , LinkedIn , TikTok e Twitter .

Gueratto tem 17 anos de experiência no mercado financeiro, é especialista em investimentos, professor de MBA em Finanças, palestrante, autor do livro “De Endividado a Bilionário” e criador do Canal 1Bilhão, com quase 20 milhões de visualizações no YouTube e audiência mensal de 3 milhões de views nas redes sociais.

As ideias de milhões surgem quando o empreendedor identifica um problema e encontra a chave para solucioná-lo. Mas para viabilizar essa solução, é necessário se debruçar sobre um planejamento que envolve custos, financiamento, análise de mercado, e muitas outras variáveis.



Essa busca pode assustar à primeira vista, mas o sucesso dependerá de um plano bem definido de negócios. Segundo o banco Santander, é preciso seguir 5 passos:

Faça um plano de negócios Faça uma pesquisa de mercado Formalize seu negócio Busque capacitação em gestão Monte um fluxo de caixa e tenha em mente o tempo de estruturação

Estima-se que nove em cada dez negócios fracassam, e muitos pecas ainda na fase de gestação. Para auxiliar na elaboração do seu plano, Fabrízio Gueratto tira dúvidas da audiência na live de hoje, ao meio-dia.

A live será mediada pelo repórter do Brasil Econômico, João Vitor Revedilho, e contará com a participação do colunista do iG, Rafael Vaisman .

