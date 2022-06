Isac Nóbrega/PR Após renúncia na Petrobras, Bolsonaro volta a defender CPI

Mesmo após o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciar ao cargo , o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta segunda-feira (20) a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a estatal . Bolsonaro afirmou que não vê contradição em pedir a investigação de uma pessoa que ele mesmo indicou.



"Você pode ver, Petrobras: eu estou acertando uma CPI na Petrobras. 'Ah, você que indicou o presidente'. Sim, mas quero CPI, ué, por que não? Investiga o cara, pô. Se não der em nada, tudo bem. Agora, os preços da Petrobras são um abuso", disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, no início da noite.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Na semana passada, Bolsonaro defendeu a instalação de uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, seus diretores e o conselho administrativo e fiscal da estatal. Ele disse que havia conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a ideia.

A oposição chegou a cogitar a também apresentar um pedido de abertura da CPI, antes de parlamentares governistas, mas desistiram da ideia nesta segunda (20). A avaliação foi a de que a pressão do governo pela CPI era um balão de ensaio para forçar a renúncia de José Mauro Coelho.

Também nesta segunda (20), ao criticar promessas da oposição de diminuir o preço do combustível, Bolsonaro atribuiu o alto preço da gasolina à "maldade" da Petrobras.

"É o que a esquerda prega: “vamos voltar a gasolina a três reais”. No mundo todo, está 12 (reais). Aqui, podia estar bem abaixo de oito (reais). Bem abaixo de hoje. Mas é a maldade de Petrobras (que deixa o preço assim)."