A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) disse que o reajuste da Petrobras, anunciado na última sexta-feira (17), vai acarretar a necessidade de reajuste adicional de no mínimo 5% no valor dos fretes.

Segundo a associação, essa reajuste vai ser aplicado de forma "emergencial" nos fretes. A associação representa 15 mil empresas de transporte rodoviário de cargas, além de sindicatos e federações das empresas em todo o Brasil.

"É imprescindível para manter a contento a saúde financeira das empresas transportadoras que sejam repassados de forma imediata o acumulado dos aumentos de combustível", destacou em nota.

Em nota, a NTC&Logística lembrou que o preço do diesel no acumulado do ano teve alta média 28,93% nas bombas. Desde junho do ano passado, o avanço chega a 52,69%.

"Nos 12 últimos meses, os insumos do transporte rodoviário de cargas vêm sofrendo grande pressão, os fornecedores das empresas de transporte, estão ajustando os seus custos de produção e, consequentemente repassando essas pressões para os transportadores", disse a NTC&Logística em nota.

"O peso do combustível na atividade de transporte tem uma representatividade média de 35% para uma transportadora, podendo chegar a 50%", disse Fernando Silva, economista da NTC&Logística.