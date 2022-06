Arquivo Inscrições devem ser feitas pelo site do IBGE até domingo (19)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 913 vagas para agentes censitários para o Censo 2022. Os candidatos devem realizar a inscrição até domingo (19).

São 285 vagas para agente censitário supervisor e 628 para agente censitário municipal. Os salários variam entre R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil. Os interessados devem ter o ensino médio completo.

O IBGE ainda destinou 100 vagas para pessoas pretas, pardas e pessoas com deficiência. O número representa apenas 10,9% do total de vagas.

Minas Gerais é o estado com maior oferta de vagas para o Censo. Ao todo, são 175 oportunidades em 141 cidades.

Para se inscrever, o candidato preencher o formulário virtual no site do IBGE, escolher o estado e cidade de interesse e aguardar a análise curricular. A inscrição é gratuita.