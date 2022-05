Ana Marques Ambev, Hurb e outras empresas abrem mais de 300 vagas em tecnologia

Estudantes, profissionais formados e até mesmo pessoas que não cursaram uma graduação em tecnologia podem encontrar vaga de emprego e estágio nesta área. O setor, com previsão de crescimento superior a 8% em 2022, reserva lugares para os mais variados níveis de experiência. Na busca por esta mão-de-obra estão companhias como Ambev, Hurb, Positivo e Vivo. Veja a seguir o compilado montado pelo Tecnoblog .

Ambev Tech contrata mulheres em tecnologia

A segunda edição do programa Mulher.Ada , da Ambev , quer encontrar mulheres para preencher cerca de 50 vagas em arquitetura de software e desenvolvimento C#, Java ou React.

No último ano, mais de 11 mil pessoas se inscreveram para posições de liderança. Desta vez, as oportunidades são para mulheres cis, trans, travestis e não-binárias com mais de quatro anos de experiência em tecnologia, para cargos seniores.

As inscrições para o Mulher.Ada vão até esta terça-feira (31) . Interessadas podem se candidatar por meio dos links a seguir:

Desenvolvimento C# Sênior

Desenvolvimento Java Sênior

Desenvolvimento React Sênior

Arquitetura de Software

Hurb abre tem 80 vagas em diversas áreas

A plataforma Hurb, que atua no seguimento de viagens online, tem vagas abertas para as áreas de produto, customer experience, growth, dados e software, entre outras.

Somente em tecnologia, são 26 posições disponíveis, e os contratados preencherão cargos de desenvolvimento de software (back-end, full-stack, front-end) e Tech Lead. Também há oportunidades de atuação como gerente de produto e pesquisador UX.

Entre os benefícios, a empresa oferece vale-refeição/alimentação, vale-transporte/combustível, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, café da manhã e da tarde no escritório, auxílio-creche/babá e aulas de inglês/espanhol.

Para enviar seu currículo, basta acessar o LinkedIn da Hurb ou acessar a página da empresa na plataforma Gupy.

Mulheres em tecnologia (Imagem: WOCInTech/Nappy)

Crea-SP tem vagas de estágio

Estudantes de engenharia de sistemas, software, ciência da computação e mais cursos na área de tecnologia podem encontrar vagas de estágio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP).

Vale ressaltar que 10% das vagas são destinadas a pessoas portadoras de deficiência e 30% para pessoas negras. Os selecionados irão trabalhar em um regime de 30 horas semanais, com direito à bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, auxílio-transporte e vale-alimentação/refeição.

O prazo para inscrições vai até o dia 20 de junho de 2022 , e a candidatura é feita por meio da plataforma Super Estágios. As provas são online e acontecem nos dias 24 e 27 de junho.

Positivo busca profissionais em diversas cidades

Com modelo presencial e híbrido, a depender da vaga, a Positivo busca profissionais para cargos temporários e efetivos, em cidades como São Paulo, Barueri, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Ilhéus. Além disso, a empresa também tem cargos para trabalho 100% remoto — abrindo oportunidades para profissionais das demais regiões do país.

A famosa empresa brasileira de tecnologia fabrica computadores, tablets, celulares, dispositivos para casa conectada, entre outros produtos. A sede da companhia é Curitiba, mas há escritórios e fábricas no Paraná, São Paulo, Bahia e Amazonas, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan.

É possível se candidatar a posições para analista de sistemas, desenvolvedor, analista de testes, técnico de informática, entre outras. Para conhecer detalhes sobre as vagas disponíveis, basta acessar a página da Positivo na plataforma Gupy.

Profissionais de Tecnologia (Imagem: Lagos Techie/Unsplash)

Vivo busca mulheres para áreas técnicas

Com o programa Mulheres em Áreas Técnicas , a Vivo procura 100 profissionais com ensino médio completo para atuar em funções técnicas de campo, como instalação e manutenção na casa do cliente. Trata-se de uma porta de entrada para quem está em busca de emprego na área tecnológica e nunca cursou uma graduação ou curso técnico correlato.

Segundo a empresa, o objetivo é inserir mulheres em atividades que eram tradicionalmente desempenhadas por homens. Também por isso, experiência na área não é um requisito: a companhia oferece treinamento para capacitação técnica e comportamental. Já são mais de 300 mulheres que participam do projeto.

O processo seletivo é 100% digital, mas as oportunidades são para atuar na cidade de São Paulo . As contratadas terão, entre os benefícios, vale-refeição e alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, licença parental, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, day-off de aniversário, plano móvel controle e desconto em produtos da operadora, incluindo banda larga, TV e linha fixa.

Você pode conhecer mais detalhes durante a feira de recrutamento digital Empodera Técnicas, no dia 13 de junho. A inscrição é feita por meio deste formulário.

