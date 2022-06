Tânia Rêgo/Agência Brasil Inscrições para concurso de recenseador do IBGE acabam nesta quarta. São 48,5 mil vagas

Serão encerradas nesta quarta-feira (15) as inscrições para o processo seletivo simplificado complementar que visa a preencher 48.535 vagas de recenseador no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As vagas são para nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação. Para o Estado do Rio de Janeiro, são oferecidas 2.380 oportunidades, sendo 1.237 postos para a capital.



O contrato terá duração de três meses, podendo ser prorrogado. As inscrições devem ser realizadas de forma on-line na página do concurso ou no link www.ibge.gov.br/pss-complementar . Não será cobrada taxa de participação.

A função exige apenas nível fundamental. De acordo com o órgão, a seleção será feita por análise curricular, não por prova. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios.



A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais. O profissional também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 30 deste mês.

Censo começa em agosto

A partir de 1º de agosto, mais de 213 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores. O Censo Demográfico 2022 revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo.

Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país.