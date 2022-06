Lorena Amaro Executivo do TikTok é afastado após dizer que não acredita em licença-maternidade

Joshua Ma, executivo sênior da companhia chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, foi afastado do cargo depois de afirmar que “não acreditava” em licença-maternidade. Segundo um e-mail enviado na quarta-feira (8) à equipe e ao qual o Financial Times teve acesso, Ma vai “tirar uma folga” e deixar o cargo de líder da equipe de comércio eletrônico no Reino Unido, onde ele trava um confronto cultural com funcionários da empresa.

O jornal britânico informa que o sucessor de Ma será Patrick Nommensen, que liderou o lançamento do comércio eletrônico no Reino Unido e foi responsável pelas operações de criação, além de beleza e outras categorias.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De acordo com seu perfil no LinkedIn, Nommensen trabalha para a ByteDance desde 2016, quando o TikTok foi lançado, e também para o Musical.ly, um aplicativo de música viral que a ByteDance adquiriu em 2017.

A decisão de substituir o executivo vem após uma investigação do FT. O jornal revelou que Ma fez os comentários num jantar com funcionários da equipe de comércio eletrônico do TikTok, em Londres. A empresa disse que também está conduzindo uma investigação sobre as denúncias.



“Como você deve saber, o Financial Times publicou hoje um artigo com algumas alegações desanimadoras sobre nossas operações no Reino Unido. Esperamos que essa experiência dolorosa nos torne uma equipe mais forte, mais próxima e melhor a longo prazo”, dizia o e-mail , intitulado “Manter uma cultura de trabalho positiva”.

No e-mail também foi pedido que a equipe relate quaisquer violações do código de conduta da ByteDance por meio de uma linha direta anônima. O TikTok se recusou a comentar o e-mail, segundo o FT.



Artigo expõe queixas de funcionários

Baseado no testemunho de funcionários atuais e ex-funcionários, o artigo publicado pelo jornal britânico revelou como o lançamento do recurso de compras ao vivo do TikTok no Reino Unido desencadeou um êxodo de funcionários da equipe de comércio eletrônico de Londres. Alguns funcionários se queixaram de uma cultura empresarial agressiva, com metas e expectativas irreais que contrariam as práticas de trabalho britânicas.

Os funcionários disseram que deveriam trabalhar mais de 12 horas por dia, começando cedo para atender chamadas com a China e encerrando o trabalho tarde, pois as transmissões ao vivo eram mais bem-sucedidas à noite.

Alguns membros da equipe tiveram que deixar as contas de clientes após tirarem férias.

No email enviado à equipe, o TikTok disse que está investindo fortemente na expansão dos recursos, estruturas e processos para oferecer uma experiência positiva a seus funcionários. Disse ainda que “o bem-estar de nossa equipe é nossa principal prioridade… [e] a liderança apoia 100% o uso de férias anuais para recarregar totalmente e passar tempo com amigos e familiares”.

*Com agências internacionais