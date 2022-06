Divulgação Logotipo do substituto do Mcdonald's

Depois da saída do McDonald's da Rússia, oficializada pela rede de fast food no último dia 16 em retaliação à invasão à Ucrânia, o novo dono da marca no país, a empresa russa Sistema PBO, de Alexander Govor, anunciou nesta quinta-feira (9) o novo logo da marca no país. O nome da nova rede, no entanto, permanece em segredo.

A foto remete a um hambúrguer laranja e duas batatas fritas amarelas estilizadas, levemente parecido com o antecessor ocidental.

O McDonald's da Rússia tinha cerca de 850 lojas, mas Govor prevê a expansão para 1.000 restaurantes nos próximos anos.

O oligarca prometeu manter os empregados antigos por pelo menos dois anos. O cardápio também permanece, apenas os refrigerantes serão trocados por marcas locais.

Alexander Govor fez sua fortuna no ramo de carvão. Ele já era dono de 25 restaurantes da rede McDonald's na Sibéria.

"Agora são 840 restaurantes prontos para recomeçar. Mais sete estabelecimentos foram registrados, mas não colocados em operação na região de Moscou, e alguns mais distantes, na Rússia central. Cerca de mais 20 restaurantes podem ser comissionados até o final de 2022. Meu plano global é aumentar a rede para 1.000 restaurantes no país nos próximos anos", afirmou Alexander Govor à Forbes Rússia.