Portal IG Live desta terça-feira discute inovação e sustentabilidade

A sustentabilidade tem sido um assunto cada vez mais debatido no universo dos negócios. Mas será que a inovação pode abrir portas para um mundo mais sustentável? Esse é o tema da live do portal iG desta terça-feira (7).



A transmissão, que começa às 12h (horário de Brasília), contará com a participação de André Palhano, criador da Virada Sustentável, movimento de mobilização para a sustentabilidade que organiza o maior festival sobre o tema no Brasil.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



Apresentada pelo repórter João Vitor Revedilho, a live também terá análises e comentários de Rafael Vaisman, professor universitário, empreendedor e colunista do portal iG .

A live será transmitida às 12h desta terça-feira no Facebook , YouTube e Twitter do portal iG. O público pode participar com perguntas e comentários através de dos chats do Youtube e Facebook.



Inovação pode abrir portas para um mundo mais sustentável? Acompanhe a live ao meio-dia