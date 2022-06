Lorena Amaro Bancos não vão funcionar na quinta-feira, dia 16, por conta do feriado de Corpus Christi

Na quinta-feira (16), não haverá expediente nas agências bancárias do país, por conta do feriado de Corpus Christi. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), mesmo em cidades cuja data tenha sido antecipada, como a capital paulista, não haverá atendimento. Na sexta-feira (17), as instituições financeiras vão funcionar normalmente.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

No feriado, a alternativa para os clientes serão os terminais de autoatendimento, assim como canais digitais e remotos (internet e mobile banking). As centrais telefônicas vão funcionar normalmente.

Segundo a Febraban, contas de consumo (água, luz, gás, telefone etc.) e carnês com vencimento no dia 16 poderão sem pagos no dia seguinte, sem acréscimos.



Os tributos, por sua vez, já vêm com datas ajustadas aos calendários de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso o documento de arrecadação não tenha sido emitido com data posterior ao feriado, a sugestão é antecipar o pagamento. Já a quitação de títulos com código de barras podem ser agendadas em caixas eletrônicos, pela internet ou pelo telefone.