Zerar o ICMS do diesel, como propôs hoje o governo de Jair Bolsonaro, vai ter um grande impacto no preço do combustível a quatro meses das eleições. Se a medida for aprovada no Congresso, o impacto no preço do litro pode variar de R$ 0,5091 por litro no Mato Grosso do Sul a R$ 1,006 no Acre.



Nos três maiores estados do país o impacto será assim: R$ 0,6618 em São Paulo, R$ 0,7158 em Minas Gerais e R$ 0,5951 no Rio de Janeiro. Os valores levam em conta as alíquotas cobradas pelos estados, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados. Na atual proposta, o governo federal assumiria parte destes custos.

Entretanto, o corte dos impostos pode não ser integralmente repassado ao preço final das bombas, ainda mais em momentos de pressão inflacionária.

Veja o valor do ICMS sobre o litro de óleo diesel em cada estado:



Acre: R$ 1,006

Alagoas: R$ 0,8868

Amazonas: R$ 0,9157

Amapá : R$ 0,8679

Bahia: R$ 0,983

Ceará: R$ 0,9267

Distrito Federal: R$ 0,7297

Espírito Santo: R$ 0,5563

Goiás: R$ 0,8086

Maranhão: R$ 0,8581

Minas Gerais: R$ 0,7158

Mato Grosso do Sul: R$ 0,5091

Mato Grosso: R$ 0,8625

Pará: R$ 0,8602

Paraíba: R$ 0,9034

Pernambuco: R$ 0,753

Piauí: R$ 0,8784

Paraná : R$ 0,5304

Rio de Janeiro: R$ 0,5951

Rio Grande do Norte: R$ 0,9238

Rondônia: R$ 0,8864

Roraima: R$ 0,8864

Rio Grande do Sul: R$ 0,5815

Santa Catarina: R$ 0,5544

Sergipe: R$ 0,9115

São Paulo: R$ 0,6618

Tocantins: R$ 0,648



*Os valores se referem ao diesel do tipo S10, o mais usado nas frotas.