Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Governo corta R$ 6,9 bi em verbas e não garante reajuste a servidores

O governo federal anunciou que o bloqueio efetivo de recursos do orçamento de 2022 será de R$ 6,965 bilhões. O valor efetivo é menor do que a previsão das últimas semanas, que bateu em R$ 8,2 bilhões, porque foi decidido utilizar a reserva de R$ 1,737 bilhão, que estava guardada para a reestruturação de carreiras do serviço público, para abater do montante total que precisa ser contingenciado dos ministérios.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia na tarde desta segunda-feira (6). No total, o governo já determinou o bloqueio de R$ 8,7 bilhões. Quase metade desse montante sai do orçamento de três ministérios – Ciência e Tecnologia, Educação e Saúde.

O fato de bloquear também o montante previsto para reajuste dos servidores não indica que um eventual aumento para o funcionalismo está descartado. Ainda não houve decisão sobre isso, em termos de percentual de reajuste e amplitude do aumento. Caso o governo opte por conceder esse aumento, ele precisará indicar novamente um novo bloqueio no orçamento para arcar com essa despesa.

A última previsão da pasta era de um bloqueio de R$ 8,2 bilhões, mas a Economia explicou que esse valor foi ampliado porque houve a necessidade de recompor em R$ 463 milhões o orçamento da própria pasta, com o atendimento a despesas emergenciais como manutenção de sistemas e pagamento de tarifas bancárias para prestação de serviços.