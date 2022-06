Ivonete Dainese FGTS-Eletrobras: Prazo de reserva começa hoje; veja tudo o que você precisa saber antes de aderir

Com a privatização da Eletrobras, trabalhadores têm agora a oportunidade de usar recursos do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para comprar ações da empresa. O período de reserva começa nesta sexta-feira (3) e vai até 8 de junho. A novidade oferece a chance de ganhar mais do que os 3% de rentabilidade do Fundo, mas há riscos. Veja o passo a passo para investir.



O processo é semelhante ao que ocorreu no passado com Vale e Petrobras. Em ambos os casos, quem aderiu conseguiu lucrar muito mais do que quem deixou o saldo preso no FGTS.

Os Fundo Mútuos de Privatização (FMPs) da Petrobras, lançados pela Caixa no ano 2000, renderam dez vezes mais que o Fundo, enquanto os FMPs de Vale deram retorno 24 vezes maior.

Antes de solicitar a participação, entretanto, o trabalhador precisa ter ciência de que a rentabilidade futura não é garantida. Por se tratar de uma renda variável, as ações da Eletrobras tanto podem se valorizar, quanto podem despencar. No Fundo, por sua vez, apesar de o retorno estar distante da inflação, há a segurança de não perder nada do valor aplicado.

Dessa vez, os FMPs serão oferecidos por diversos bancos e corretoras, com diferentes taxas de administração. Cabe ao interessado escolher qual empresa ficará responsável por seus recursos. Para isso, é necessário ter uma conta aberta em tal instituição.

De acordo com apuração do GLOBO, a maioria dos players que vão prestar o serviço cobram tarifas entre 0,20% a 0,40% ao ano. Em caso de resgate, incide a alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos.



Valor mínimo de aplicação de R$ 200

O professor Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getulio Vargas (FGV), alerta que é primordial ter atenção à taxa de administração praticada pelas instituições financeiras na hora da escolha:

"Quanto menor o valor de aplicação, mais representativa será a taxa que vai ser cobrada."

O valor mínimo da aplicação é de R$ 200 e o máximo é de 50% do saldo das contas ativas e inativas do trabalhador. Após acessar o aplicativo FGTS, cada pessoa tem que dizer se deseja aderir ou não e, depois, eleger o banco ou corretora que será responsável pela transação.

Dentro do ambiente virtual da instituição escolhida, então, o interessado poderá encontrar a opção Reserva FMP e digitar o valor de investimento para cada conta vinculada. Será possível, inclusive, fazer a migração dos Fundos da Vale e da Petrobras para o FMP Eletrobras.



Carência de 12 meses

João Augusto Frota, estrategista em renda variável, acredita que o papel (ELET3), que fechou o pregão da última quarta-feira em R$ 43, pode atingir R$ 50 em 12 meses — prazo de carência da aplicação. Para ele, a privatização pode trazer ganhos de governança e melhorias nas frentes operacional e financeira da empresa.

Frota pondera, no entanto, que o investidor tem que estar disposto a enfrentar oscilações de mercado:

"O investidor deve ter em mente que está trocando a renda fixa pela renda variável. Logo, tem que saber que, por vezes, recaem em fatores exógenos, como fluxo do capital estrangeiro, bem como conjunturas externas e interna, o que afeta no mercado como um todo."

Marco Saravalle, estrategista chefe da SaraInvest, vê potencial de valorização de 30% nos papéis nos próximos meses. Como fator positivo, diz que a Eletrobras é uma empresa estável e previsível. Em sua leitura, se a companhia tiver boa gestão, no longo prazo, em cerca de 15 anos, pode oferecer um bom retorno para o investidor do FGTS.

"O investidor tem que olhar com foco na aposentadoria. Não recomendo a aplicação para alguém que vai precisar do dinheiro em breve. Se o cliente já tem uma casa própria e sua reserva de emergência, pode ser um bom negócio."

Retorno de longo prazo

Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, tem uma visão mais pessimista da operação, mas concorda que a longo prazo, em cerca de 20 anos, pode ser vantajosa. Ele defende que o mercado financeiro já vem precificando a privatização nos últimos meses. Por isso, afirma que os papéis estão mais caros do que deveriam estar.

"Neste ano, o Ibovespa subiu pouco mais de 7%, enquanto a Eletrobras valorizou 31,5%. Além disso, a relação preço lucro está muito cara, em 9,7. Para fins de comparação, Cemig e Copel, do mesmo setor, têm P/L de 5,5 e 4,1", justifica Conde.

E acrescenta:

"O cenário está desafiador para quem investe em Bolsa. Estados Unidos e Europa estão aumentando juros. Para quem vai precisar do dinheiro em dois ou três anos, é muito arriscado. O preço de energia é muito controlado, não é como o petróleo que pode subir 50% em um ano."



Veja perguntas e respostas



Quem pode participar da oferta utilizando saldo do FGTS?



Qualquer pessoa que possua saldo FGTS disponível, podendo ser em contas ativas e/ou inativas.

Qualquer pessoa que possua investimentos em outros FMPs (Petrobras ou Vale), via FMP de Migração.

Quem aderiu ao saque aniversário também pode participar?

Pode, desde que tenha saldo disponível suficiente para fazer a aplicação, descontado o valor do pagamento anual recebido.

Quanto posso investir?

Até 50% do saldo disponível no FGTS, considerando contas ativas e inativas. O mínimo de investimento é de R$200.

Quais são as taxas de administração e as condições?

As taxas variam de 0,2% a 0,4%, dependendo do banco ou da corretora. Será preciso abrir uma conta na instituição financeira escolhida para fazer a aplicação.

A conta do Caixa Tem serve para aderir ao FGTS Eletrobras na Caixa?

Não. A conta do Caixa Tem não poderá ser usada pela operação. É necessário abrir uma conta corrente no banco.

Quanto os bancos cobram?

Banco do Brasil : Para investir na oferta pública Eletrobras, é necessário possuir conta corrente e perfil de investidor (API) ativos. A taxa de administração dos fundos BB FMP FGTS Eletrobras é de 0,20% a.a.;

Bradesco: No caso do Bradesco será necessária a abertura de uma conta corrente. A taxa praticada é de 0,40% a.a.;

Caixa: A taxa de administração cobrada também é de 0,20% a.a;

Itaú: Tanto o Itaú Eletrobras FMP FGTS, quanto Itaú Migração Eletrobras FMP FGTS têm taxa de administração: 0,20% ao ano;

Santander: Será preciso abrir conta no Santander, mas não é obrigatório preencher nenhum formulário de perfil do investidor. A adesão pode ser feita somente até 12h do dia 08 de junho. A taxa cobrada é de 0,20%.

Genial: A taxa de administração de fundo é de 0,2% na Genial. A corretora recomenda esse investimento somente para investidores moderados e arrojados, dispostos a se exporem ao risco da renda variável.

Guide: A corretora irá cobrar taxa de administração de 0,40% ao ano. O investimento só estará disponível para trabalhadores com perfil de risco a partir do arrojado. É necessário que o cliente tenha uma conta na instituição para participar.



BTG: O Fundo Reference FMP FGTS Eletrobras cobra taxa de administração de 0,20% ao ano, tem cotização em um dia útil, e liquidação em quatro. Após fazer todo o procedimento no app FGTS, o cliente deverá entrar em contato com seu assessor e informar o valor do seu FGTS que deseja investir.

Qual é a tributação?

Incidirá Imposto de Renda com a alíquota de 15%, sobre os rendimentos auferidos entre a data de aplicação e a data de resgate que excederem à remuneração da conta vinculada do FGTS de cada participante.

E se eu desistir?

Especificamente nos casos dos fundos FMP FGTS Eletrobras, é possível alterar o valor ou cancelar a adesão até o último dia da oferta (08/06). A migração deve ser cancelada no mesmo dia, porém. Se passar desse prazo, o trabalhador terá que esperar o período de carência de 12 meses.

Após alocar os recursos em ações, posso vender os papéis e ter acesso ao dinheiro?

Não. O saque ainda segue as mesmas regras válidas para o FGTS. Ou seja, o trabalhador poderá sacar em caso de demissão sem justa causa, doença grave, aposentadoria, compra do primeiro imóvel, entre outros.

Qual o calendário para o investimento?