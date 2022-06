O Dia INSS prorroga prazo de vigência de perícia médica por teleavaliação

Em portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) prorrogou o prazo de vigência para realização da perícia médica com uso da teleavaliação. Na prática, a modalidade permite que o atendimento seja realizado de forma remota.

Agora, o novo prazo vai até 30 de junho de 2022. A teleavaliação é realizada junto às prefeituras que têm Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS.

O projeto foi instituído em janeiro como um programa piloto, com o objetivo de melhorar a "eficiência administrativa a médio e longo prazo". Ele tinha validade de 90 dias.

À época, a ideia foi criticada pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social (ANMP). "Trata-se de uma saída inócua e esdrúxula, com finalidade nitidamente midiática e eleitoreira, que mais atrapalha do que ajuda os segurados da Previdência Social", disse.

"Como já pontuado em diversas ocasiões, o único método técnico, ético e seguro para se reconhecer a incapacidade laborativa dos cidadãos consiste na realização do exame médico-pericial presencial", completou.