Redação 1Bilhão Servidores do Banco Central mantiveram greve para pedir reajuste salarial de 27%

A divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) feita nesta quinta-feira (2) deixou de fora dois dados importantes da economia brasileira: a taxa de poupança e a necessidade de financiamento na economia. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo levantamento do PIB.

Ambos os dados deveriam ter sido entregues pelo Banco Central, mas a greve dos servidores afetou a divulgação dos resultados. A mobilização, que teve início em abril, pede reajuste salarial de 27%.

Segundo o IBGE, os dois dados fazem parte das Contas Econômicas Interligadas, responsáveis por mostrar os balanços e pagamentos. Além deles, informações sobre a Conta Financeira Trimestral também não foram divulgadas.

Embora os dados não tenham entrado no levantamento, a divulgação do PIB — a soma de todas as riquezas produzidas no país — não foi impactada.

Segundo dados do IBGE, no primeiro trimestre de 2022 o país cresceu 1% em relação ao trimestre anterior. Ante ao primeiro trimestre de 2021, o crescimento é de 1,7%.