Ivonete Dainese Promessa de Bolsonaro, reajuste a servidores pode não sair

Em mais uma reviravolta sobre o reajuste do funcionalismo público, o presidente Jair Bolsonaro avalia não dar mais um aumento linear de 5% para os servidores federais, segundo integrantes do governo. Como alternativa, o presidente pediu a técnicos do Executivo para prepararem um aumento superior a R$ 600 no vale-alimentação de todos os servidores do governo federal.



Confira as idas e vindas do governo sobre reajuste do funcionalismo