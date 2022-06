Divulgação Programa de mentoria reúne gigantes do empreendedorismo em imersão de conteúdo e networking

O Instituto Êxito de Empreendedorismo realizou, entre os dias 29 e 31 de maio, o 1º encontro presencial do Êxito Mentoring Experience 2022, projeto de mentorias que reúne grandes empreendedores nacionais. O encontro aconteceu no Centro de Convenções Paulo Machado, em Alphaville, na Grande São Paulo, e contou com oito mentores e 60 mentorandos que participaram de rodadas de networking, palestras e um happy hour que proporcionou interação de todos.

Entre os empreendedores mentores que participaram deste encontro presencial do Êxito Mentoring Experience 2022, estão nomes como o treinador comportamental e criador do Método Ultrapassando Limites, Rodrigo Cardoso; o empresário, investidor e escritor Márcio Giacobelli; o CEO do Grupo Acelerador e criador do Método Acelerador Empresarial, Marcus Marques; e o fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz, que também é presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. “Para este encontro, reunimos um time de grandes empreendedores que construíram carreiras de sucesso e empreendimentos sólidos. O objetivo foi proporcionar aos mentorandos participantes uma experiência única que vai levá-los a patamares mais elevados em suas vidas, suas carreiras e seus negócios”, cita Diniz, coordenador geral do evento.

“Conhecimento é algo que a gente leva para a vida toda. Se tem uma coisa que eu estou aproveitando é este networking, todas essas palestras, todas essas pessoas passando para a gente a experiência de vida”, relata a mentoranda, empresária e digital influencer Barbara Figuccio. “Nada como você aprender com aquilo que o outro já errou, com aquilo que já foi uma experiência negativa para o outro, para você poder conseguir fazer as coisas positivas para a sua vida”, completa.

Também participaram do encontro presencial o CEO da Salesmaker, palestrante treinador de vendas B2B e prospecção, Marcelo Baratella; o empreendedor serial, tabelião, advogado e escritor Paulo Machado; a especialista em produtividade e vendas Tathiane Deândhela; e a empreendedora, tabeliã e apresentadora de TV Andreza Carício.

O Êxito Mentoring Experience 2022 tem duração de seis meses, com encontros semanais on-line. Há também duas mentorias presenciais na cidade de São Paulo, com duração de três dias cada, além de finalização de cinco dias de imersão em uma praia paradisíaca. Ainda é possível participar desta edição. Para isso, basta acessar o site www.exitomentoringexperience.com.br e conferir as condições.

Alguns dos mentores que participam do programa de mentoria são: o fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol; o fundador da Polishop, João Appolinário; o fundador do grupo SEB, Chaim Zaher; o fundador e reitor da UniCarioca, Celso Niskier; o CEO e founder do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), José Roberto Marques; o fundador da Anhanguera Educacional, Antonio Carbonari Netto; a CEO da Atom, Carol Paiffer; o criador do Acelerador Empresarial, Marcus Marques; o investidor anjo João Kepler; o fundador da JR Diesel, Geraldo Rufino; o multiempreendedor, mentor e escritor Pablo Marçal; a empreendedora, palestrante e autora Aline Salvi; o CEO da Odonto Excellence Franchising, Oseias Gomes; o especialista em Marketing Digital e fundador da Be Academy, Bruno Pinheiro; o empreendedor e escritor Márcio Giacobelli; o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz; o empresário no segmento de tecnologia, investidor anjo e CEO da startup AbiHub, Vasco Patú; o advogado, consultor e diretor geral do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Marcos Alencar; e o fundador e presidente da Rota do Mar, Arnaldo Xavier.

Como funciona o Êxito Mentoring Experience

O programa começou em março de 2022 e sua primeira fase dura seis meses. Nesta etapa, acontecem processos de mentorias semanais on-line e duas imersões presenciais, em São Paulo, cada uma com duração de 3 dias. Todos os mentores vão participar desta fase para auxiliar na aceleração da carreira dos mentorandos. Os encontros presenciais também serão transmitidos on-line para aqueles participantes que não puderem comparecer presencialmente.

Depois disso, a segunda fase, prevista para acontecer entre os dias 14 e 18 de setembro de 2022, acontece na casa de veraneio de Janguiê Diniz e em um hotel 5 estrelas, localizado na praia de Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco. Neste período, os mentorandos terão uma imersão com muito conteúdo de empreendedorismo, negócios, carreira e desenvolvimento pessoal, além de orientação, workshops, networking, vivência, lazer e diversão com experiências VIP.

Ao todo, o programa tem carga horária de 360 horas-aula. O Instituto Êxito de Empreendedorismo, juntamente com as universidades Unicarioca - Centro Universitário Carioca (RJ), Universidade Guarulhos - UNG (Guarulhos/SP) e Must University (Flórida - EUA), oferecerão, como um bônus para os mentorandos que completarem o programa com aproveitamento e já possuírem um diploma de curso superior, um diploma de MBA em Empreendedorismo.

É importante ressaltar que o Êxito Mentoring Experience também tem impacto social. Para quem deseja participar, é necessário fazer uma doação em dinheiro ao Instituto Êxito de Empreendedorismo como forma de inscrição no projeto. Todo valor arrecadado é revertido às ações da entidade, que tem como objetivo impactar as vidas de mais de 1 milhão de brasileiros por meio da educação empreendedora.

Como se inscrever

Êxito Mentoring Experience 2022

Quando: até 18 de setembro de 2022

Duração: 6 meses

Inscrições e mais informações: www.exitomentoringexperience.com.br