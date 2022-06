José Cruz/Agência Brasil Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira (1º) que intervenções em preços de energia, como petróleo e eletricidade, podem solucionar o problema de alta nos preços no curto prazo, mas desencorajam investimentos no setor.



Durante painel sobre mudanças climáticas promovido pelo Bank of International Settlements (BIS), conhecido como o banco central dos bancos centrais, Campos Neto disse que há três soluções para a inflação mundial de alimentos e energia e usou o exemplo brasileiro.

Como um grande produtor de commodities, o Brasil está com um “choque positivo”, com uma balança comercial positiva, melhora na renda e a arrecadação federal surpreendendo para cima.

Por outro lado, o país tem um choque negativo social, com alta nos preços dos alimentos e de energia, com a população mais pobre precisando de assistência.

Nesse cenário, segundo Campos Neto, a solução para esse problema precisa de “muita atenção”. Ele apontou três. A primeira seria algo bem “liberal e prático”, mas inviável socialmente, de dizer que os preços ditarão o equilíbrio do mercado.

"Você pode ser bem liberal e prático e dizer que os preços vão ditar o equilíbrio. Em algum momento, os preços vão subir, o consumo vai cair e as pessoas vão se adaptar. Isso não é socialmente ou politicamente viável", disse.

A segunda seria fazer uma intervenção nos preços. Segundo o presidente do BC, isso acontece em vários países, mas só serve para resolver o problema no curto prazo.

"Eu vou intervir nos preços, nos processos de produção de petróleo, de produção de eletricidade e isso vai solucionar o problema no curto prazo, mas desencoraja investimentos e no final das contas eu acredito que o setor privado vai resolver o problema, não o governo", afirmou.

A terceira solução, considerada boa por Campos Neto, é a de subsídios, mas que traz um perigo.

"Você pode pegar um pouco desse choque positivo e transferir para solucionar os problemas sociais por subsídios. Essa é uma boa solução, mas há o problema de que, quando você cria o subsídio, há o risco de se tornar uma despesa permanente", disse.



Problemas

Campos Neto ressaltou que a inflação mundial atual tem vários fatores, entre eles a inflação verde (causada pelas mudanças estruturais necessárias para uma transição para energia limpa), inflação dos combustíveis fósseis e um grande problema na oferta.

De acordo com Campos Neto, muitos países estão tentando solucionar a alta de preços em energia e alimentos, proibindo exportações e tomando medidas protecionistas, o que, segundo ele, não é uma boa saída.

"Acredito que isso está criando uma grande incerteza em investimentos e vai exacerbar o problema. Essas políticas feitas por países individualmente numa tentativa desesperada para ter certeza que tenham segurança energética e alimentar de uma maneira descoordenada estão adicionando a inflação verde e de combustíveis fósseis ao mesmo tempo", disse.