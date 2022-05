MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Diesel sobe 4,4% e fecha maio a R$ 7,70, aponta Ticket Log

O preço médio do litro do diesel comum nos postos de combustíveis do país fechou maio a R$ 7,70, alta de 4,40% em relação ao mês de abril. O tipo S-10, por sua vez, aumentou 4,14% e fechou o período a R$ 7,28. É o que aponta o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

"O preço do diesel já registra sua sexta alta consecutiva e, diferentemente do fechamento de abril e da primeira quinzena de maio, nenhum estado brasileiro apresentou qualquer recuo no preço, de acordo com o último levantamento da Ticket Log. Se compararmos com o início do ano, o valor já está mais de 29% mais caro, e, com um ano atrás, cerca de 53%", destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

A região Norte lidera com o maior preço médio para o diesel comum, comercializado a R$ 7,43, e a maior alta no preço, de 4,83%. Os postos de abastecimento do Norte também registraram a média mais cara para o diesel S-10, vendido a R$ 7,56, com alta de 4,03%. Já as menores médias para os dois tipos foram registradas nas bombas de abastecimento da região Sul, a R$ 6,73 o comum, e R$ 6,82 o S-10.

Nenhum estado apresentou recuo no valor dos dois tipos de diesel ao fim deste mês. A Bahia deixou a liderança das maiores médias, mas segue em primeiro lugar com as altas mais expressivas para o tipo comum, que aumentou 9,49% e passou de R$ 6,87 para R$ 7,53; e para o tipo S-10, que aumentou 7,50% e passou de R$ 7,11 para R$ 7,64.

Já o Acre registrou a média mais alta para o diesel comum, comercializado a R$ 7,77, alta de 2,74%; e o Amapá apresentou as médias mais caras para o tipo -S-10, vendido a R$ 7,85, com alta de 0,73%. Já o Rio Grande do Sul apresentou as menores médias para o diesel comum (R$ 6,67), e para o diesel S-10 (R$ 6,72), mesmo com altas de 3,80% e 3,46%, respectivamente.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.