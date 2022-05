Divulgação MetaRed X Brasil é lançada oficialmente para atuar no fomento ao empreendedorismo universitário

Será lançada oficialmente, no dia 6 de junho, a partir das 10h, a MetaRed X Brasil, organização criada pela Universia com chancela do Banco Santander que, no país, tem a parceria do Instituto Êxito de Empreendedorismo em suas iniciativas locais. O projeto tem como foco o fomento colaborativo ao empreendedorismo em Instituições de Ensino Superior na Ibero-América.

O encontro virtual terá abertura do presidente e do vice-presidente da MetaRed X Brasil, Janguiê Diniz e Celso Niskier, com as participações do CEO Universia Brasil, Anderson Pereira, e do head do Santander Universidades na Santander Brasil, Nicolás Vergara. O coordenador global da MetaRed, Tomás Jiménez, falará sobre a estratégia Internacional MetaRed X Universia. “A MetaRed X Brasil já vem atuando há alguns meses para fomentar iniciativas empreendedoras no ambiente acadêmico. Agora que faremos o lançamento oficial, partiremos para novas etapas em nossas estratégias de fazer o empreendedorismo universitário chegar a cada vez mais Instituições de Ensino Superior no país”, pontua Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

Durante o encontro, serão apresentados os quatro grupos de trabalho da MetaRed X Brasil e seus respectivos coordenadores. “Os grupos de trabalho ficarão encarregados de debater, definir e implementar ações em diversas frentes, de forma integrada. Com eles, daremos início a uma série de projetos direcionados às necessidades das Instituições de Ensino Superior e às percepções dos estudantes acerca do empreendedorismo no ambiente universitário”, explica Celso Niskier, fundador e reitor do Centro Universitário UniCarioca e vice-presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Os grupos de trabalho se dividirão em Direção de Universidades de Empreendedorismo, Ecossistemas de empreendedorismo, Formação e Capacitação, e Indicadores de empreendedorismo.

A Metared X Brasil, articulada internacionalmente pela Universia, é resultado de um processo de evolução em que se fundem o trabalho anterior da RedEmprendia, cujo objetivo era promover internacionalmente programas de apoio ao empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior, e a experiência de sucesso e aprendizados gerados pela MetaRed IT, iniciativa em andamento no Brasil desde 2019, com foco nos profissionais e temas relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) das IES.

O lançamento da MetaRed X Brasil será feito em ambiente virtual. As inscrições, gratuitas, e demais detalhes sobre o evento estão disponíveis no site: https://eventos.metared.org/70321/detail/lancamento-metaredx-brasilr-i-encontro-nacional.html