Bruno Silva Concurso paga R$ 3 mil para sósia do 'Véio da Havan'

O concurso "É a Cara do Veio" está em busca de um sósia do dono da Havan, Luciano Hang, também chamado pelo público de 'Véio da Havan'. O vencedor receberá R$ 3 mil em vale-compras na loja.

A disputa acontecerá em Santa Catarina, entre os dias 30 de maio e 30 de junho, no programa SC Acontece, da TV Barriga Verde, filial da Rede Bandeirantes. Para participar, os interessados devem residir no estado.

Os candidatos terão que enviar vídeos de até 1 minuto fazendo uma performance de Véio da Havan. Serão avaliados a aparência física, vestuário, trejeitos, modo de falar, entre outros quesitos. Os vídeos serão avaliados por uma comissão julgadora formada pela Band SC e também por um dos filhos do empresário, Lucas Hang.

Os seis melhores irão participar do programa SC Acontece, que vai ao ar diariamente a partir das 12h50. Na oportunidade, eles vão responder perguntas sobre a loja e o Luciano Hang.

Depois da apresentação no palco, três finalistas irão para votação do público, que irá escolher o 1º, 2º e 3º colocado. Os ganhadores serão conhecidos no palco do programa SC Acontece no dia 30 de junho, juntamente com o Véio da Havan verdadeiro, que irá participar da grande final.

O segundo e o terceiro colocado recebem R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente, também em vale-compras na Havan.

Além da premiação, os ganhadores passarão um dia com o empresário.