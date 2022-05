Ana Branco/Agência O Globo 74% dos brasileiros antecipam salário para comprar comida, diz estudo

Levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções para a área de recursos humanos, mostra que sete em cada dez brasileiros (74,18%) que anteciparam seus salários no primeiro trimestre de 2022 gastaram o dinheiro com comida. O estudo mostra ainda que quase nove em cada 10 trabalhadores (88,31%) que optaram pelo adiantamento utilizaram os valores com itens de necessidade básica.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



A pesquisa apontou para três produtos e serviços mais procurados nos primeiros três meses de 2022: alimentação e mercearia (74,18%), combustíveis (14,13%), e farmácias e perfumarias (7,37%).

O estudo foi realizado com base em uma amostra de aproximadamente 68 mil transações. Entre todos os serviços e produtos consumidos, os três mais curiosos encontrados no levantamento são: artigos para caça e pesca; artigos religiosos e motéis. No total, foram gastos nas três categorias o montante de R$ 1.360,55.

O levantamento também comparou o valor médio gasto no primeiro trimestre de cada ano desde o início da pandemia em 2020. A média gasta com alimentação e mercearias aumentou 24,64% desde 2020. No caso dos combustíveis, o aumento foi de 53,90%, em comparação com o primeiro trimestre de 2021.