Divulgação/Tesouro Nacional Resultado das contas públicas é adiado por causa da greve no Tesouro

A greve dos servidores do Tesouro Nacional levou a instituição a suspender publicações e entrevistas coletivas sobre o resultado de abril da dívida pública e das contas públicas do governo federal, que estavam previstas para os dias 25 e 30 deste mês, respectivamente.



O balanço do Tesouro Direto — programa para compra de títulos públicos — relativo ao mês de abril, previsto para esta terça, também foi suspenso.

"Informaremos com a devida antecedência quando o calendário for retomado", comunicou o Tesouro, em nota.

Apenas as publicações previstas em lei terão o calendário mantido, como o decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que traz detalhes sobre o bloqueio de R$ 8,2 bilhões no Orçamento anunciado pelo governo no último dia 20 com o objetivo de cumprir com a regra do teto de gastos. O resultado sai no próximo dia 31.

Os servidores do Tesouro Nacional aprovaram, no dia 17, greve por tempo indeterminado, com início para esta segunda. A decisão contou com o apoio de 71,5% dos participantes, em assembleia realizada pelo Unacon Sindical (Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle).

A categoria protesta contra a ausência de uma proposta oficial do governo de reestruturação das carreiras de Finanças e Controle e em meio à aproximação do fim do prazo legal para recomposição salarial em ano eleitoral.

Também estão insatisfeitos com a sinalização do governo em conceder reajuste diferenciado às carreiras policiais e com a perda de 25% do poder de compra dos salários congelados desde janeiro de 2019.

Ontem, funcionários do Banco Central também decidiram continuar de braços cruzados sem previsão de retorno ao trabalho. A paralisação, que teve início em 1º de abril, foi suspensa por alguns dias e retomada no dia 3 de maio.

Eles reivindicam reajuste salarial de 27% para repor as perdas inflacionárias nos últimos três anos sem aumentos, bem como a reestruturação de carreiras.

A greve no BC também tem prejudicado a publicação de diversos relatórios e indicadores econômicos da entidade monetária, como o Boletim Focus, que costumava ser divulgado todas as segundas-feiras.

Somente publicações com prazo legal estão sendo divulgadas pela instituição.

Já os servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) iniciam movimento paredista na próxima segunda (30).