Agência Brasil Prévia da inflação avança 0,59%, maior alta para o mês desde 2016

O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, desacelerou na passagem de abril para maio. O índice registrou alta de 0,59% ante taxa de 1,06% no indicador fechado do mês. Ainda assim, indica preços pressionados, já que é a maior taxa para o mês desde 2016. Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 4,93% no ano. Em 12 meses, chegou a 12,2%.

O resultado veio acima do esperado. Analistas ouvidos pela Reuters projetavam alta de 0,45% no mês. Os dados são do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) e foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira (24).

Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram aumento nos preços, exceto o grupo Habitação (-3,85%). A retração foi influenciada pela alteração da bandeira tarifária de Escassez hídrica para verde, o que levou a uma queda 14,09% na energia elétrica. Isso não significa, porém, que o consumidor não sinta um peso no bolso na hora de pagar a conta de luz. Em 12 meses, a energia elétrica subiu cerca de 20%.



Preços das passagens aéreas sobem 18,40%

A maior alta no IPCA-15 de maio veio do grupo Saúde e cuidados pessoais (2,19%), que contribuiu com 0,27 p.p. no indicador mensal. Os produtos farmacêuticos puxaram a alta, já que subiram 5,24% após o reajuste de até 10,89% autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Também pressionaram o resultado do grupo os itens de higiene pessoal, que apresentaram alta de 3,03%, com impacto de 0,11 p.p. no índice do mês.

O grupo Transportes, por sua vezes, avançou 1,8% em maio. A maior contribuição veio das passagens aéreas, cujos preços subiram 18,40% no mês. É a segunda alta seguida. Em abril, as passagens subiram 9,43%.

Os combustíveis também seguem em alta, embora a variação tenha sido inferior à registrada no mês anterior (alta de 2,05% em maio, ante 7,54% em abril). A gasolina subiu 1,24%, enquanto o etanol avançou 7,79%. O seguro do veículo também ficou mais caro: subiu 3,48% em maio e já acumula 18,24% de variação no ano.

Outros itens também pesaram mais no segmento Transportes. O táxi ficou 5,94% mais caro, por conta dos reajustes de 41,51% nas tarifas em São Paulo e de 14,10% em Fortaleza. O metrô também está pesando mais no bolso: subiu 2,17% em meio ao reajuste de 12,07% nas passagens no Rio. O ônibus urbano também subiu (0,17%), diante do reajuste de 11,11% no preço das passagens em Belém.

Inflação elevada por mais tempo

Em meio aos choques na economia global, como os recentes lockdowns na China por causa da Covid-19, e a guerra na Ucrânia, a persistência da alta dos preços tem levado analistas a projetarem um IPCA ainda mais elevado para este ano.

Analistas já esperam que inflação fique mais próxima de 9% em 2022, com um ciclo de alta dos juros mais duradouro. Atualmente, a taxa Selic está em 12,75% ao ano, maior patamar desde fevereiro de 2017. Desde a divulgação do IPCA de abril, que mostrou uma alta de preços generalizada, economistas estimam que os juros podem ir até 14% ao ano.