'Como a Petrobras num dia anuncia 40 e poucos bilhões de lucro e no dia seguinte reajusta o preço do diesel?", diz ministro

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta terça-feira (24) que o lucro da Petrobras "angustia" o governo, mas reafirmou que é preciso seguir o alinhamento internacional do preço pela necessidade do país de importar parte dos combustíveis.

Segundo o ministro, a população "não entende" o anúncio do lucro de R$ 44,56 bilhões da Petrobras, seguido por um novo reajuste do diesel, mas atribuiu essa situação à paridade internacional.

"Esses lucros da Petrobras angustia todos nós por conta da questão do preço alto. Nós temos que seguir essas questões internacionais, porque a Petrobras não produz tudo, infelizmente. Se ela produzisse tudo, nós não precisaríamos estar com esse alinhamento internacional. Mas hoje 30% do diesel é importado. Como você vai obrigar as empresas privadas a comprar mais caro e vender mais barato para o país?", afirmou o ministro, completando: "Às vezes uma pessoa comum não entende. Como a Petrobras num dia anuncia 40 e poucos bilhões de lucro e no dia seguinte reajusta o preço do diesel? Isso com certeza é o fator que mais angustia o presidente da República".